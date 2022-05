¿Por qué los árbitros colombianos no van al Mundial de Qatar 2022?

Por José Borda

La FIFA seleccionó 129 jueces de todas las Asociaciones Nacionales del mundo, entre árbitros (36), asistentes (69) y VARs (24), para que dirijan el Mundial de Qatar 2022, de ellos, veinticuatro son sudamericanos y uno colombiano, Nicolás Gallo y eso porque fue convocado como miembro del equipo arbitral de video.

Después de 10 Mundiales, desde España 82 hasta Rusia 2018 donde estuvieron árbitros colombianos consecutivamente, hoy nos extrañamos que no participen árbitros centrales ni asistentes de nuestro país en el Mundial qatarí.

Recuerdo a Armando Pérez Hoyos, quien estuvo como asistente en la final de Italia 90; a José Joaquín Torres, quien dirigió en USA 94, o al mismo Oscar Julián Ruiz, que intervino en 3 Copas del Mundo, y finalmente a Wilmar Roldán, quien participó en Brasil 2014 y Rusia 2018. No obstante, todo se ha venido abajo y el arbitraje nacional ha quedado fuera de la élite mundial. A raíz de esta convocatoria todos nos preguntamos ¿Por qué no fueron más árbitros colombianos a la cita mundialista del 2022?

La respuesta es muy sencilla, en Colombia siempre nos hemos acostumbrado a tener un solo referente, antes fue Pérez, Torres, Toro, Ruiz y Roldán, así en cada época y no se ha trabajado para que hayan jueces de calidad, esto para que cuando alguno termine su carrera sea más fácil de reemplazarlo y no se sienta tanto el vacío para poder permanecer en ámbito internacional. Desafortunadamente en nuestro país del “sagrado corazón”, a falta de procesos de formación serios, el arbitraje se volvió de padrinazgos, palancas donde llegan los recomendados y es ahora cuando se ven los funestos resultados.

El referato colombiano ha venido en los últimos años, de “tumbo en tumbo” y nadie ha hecho nada para mejorarlo, es más, con la llegada de Imer Machado como jefe de arbitraje todo ha empeorado, y más aún con la no convocatoría a Qatar, donde quedó demostrado que él no era el indicado para dirigir el arbitraje nacional ni internacionalmente, porque le faltaron procesos serios en la formación, además de instrucciones precisas que fuesen acordes a la FIFA y no a los manejos y criterios locales.

Adicionalmente, también se ha fallado al hacer el recambio generacional, y sobre todo lo que ha agravado la situación es que en los últimos 4 años no se ha logrado conformar Comisiones Arbitrales y técnicas competentes y creíbles para los árbitros, los jugadores, la dirigencia y los aficionados.

Nicolás Gallo, quien ha sido criticado en el medio local con razón y algunas veces sin razón, se ha ganado su ida a la fase final del torneo más importante del fútbol mundial (recordemos que la convocatoria a este tipo de campeonatos no se da tanto por la participación en la Liga local sino por las competiciones internacionales y su rendimiento en ellas), pues su historial lo avala como uno de los VARs más importantes del continente, en los últimos años ha actuado en dos Mundiales de Clubes, unos Juegos Olímpicos, en la final de la Copa América y en diferentes juegos cruciales de Conmebol. Va exclusivamente por su buen desempeño en el ámbito internacional.

Lo preocupante de todo esto, es que no se vislumbra un árbitro nacional que lleve un proceso serio y que se pueda decir que estará en el próximo Campeonato del Mundo del 2026, ahí vienen, a kilómetros de distancia de la élite sudamericana, Rojas, Ospina, Betancurt y Ortega; sin embargo, si seguimos con la misma Comisión Técnica y su desacertado proceder, pasarán muchos años antes de que un silbato colombiano vuelva a un Mundial. Que quede constancia que se les está advirtiendo con tiempo.