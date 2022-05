5 novedades de la nueva actualización de Youtube en Android /

Cinco interesantes novedades ya se encuentran disponibles desde hoy, para mejorar la navegación de todos los usuarios de la app de Youtube para móviles.

Estos son los cinco cambios generados en la aplicación para mejorar la experiencia de los usuarios al momento de ver el contenido que realmente le interesa, tanto a la hora de descubrir nuevos videos, como cuando ya se están reproduciendo:

1. La primera de las novedades anunciadas por Youtube es que ahora permite ir rápidamente a la parte de un video que más veces ha sido repetido por los internautas.

2. Todos los capítulos dentro de los videos ahora están disponibles en Smart TVs y consolas.

3. Youtube cuenta ahora con una nueva opción en el menú del reproductor en móviles, que permite reproducir un video en bucle las veces que desee hacerlo.

4. Youtube tiene ahora una nueva función disponible solo para usuarios con una suscripción Premium, que da la opción de ver una previa de cada segmento de un video para poder dirigirsé más rapido al deseado.

5. También habrán cambios en el reproductor de video a pantalla completa, que incluye un nuevo panel con información del video funciones para realizar acciones rápidas como dar "Me gusta" o "No me gusta" a un video, y mucho más.