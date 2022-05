Hepatitis infantil aguda está en siete países de América

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) informó que de los 400 casos de hepatitis infantil aguda registrados en el mundo, 33 casos probables se han reportado en América. Aunque no revelaron los países afectados, en la región hay siete países (Argentina, Panamá, Costa Rica, México, Brasil, Puerto Rico y Estados Unidos) que han reportado estos casos.

Según la OPS, los casos probables implican que los 33 reportes no tienen un origen claro y no se asocian a los otros tipos de hepatitis detectados históricamente como A, B, C, y E. A su vez, no se han reportado muertes o trasplantes de hígado por las infecciones reportadas en todo el continente.

Actualmente, en México están analizando 21 casos y Estados Unidos revisa 109 casos y 5 muertes que estarían relacionados a esta hepatitis misteriosa.

Para Enrique Pérez, jefe de información de Emergencias Sanitarias y Evaluación de Riesgos de la OPS, puede pasar un tiempo antes de que logren establecer los mecanismos por los cuales ocurren estos contagios de hepatitis misteriosa.

Según expertos de la OPS, una infección de COVID-19 habría permanecido en el intestino de los niños y luego una infección con un adenovirus causó una respuesta inmune desbordada que causó la inflamación, es decir, la hepatitis infantil aguda.