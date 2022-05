Epa Colombia y famoso influencer que le habría pedido relación e intimidad

Epa Colombia participó en algunas preguntas y respuestas de sus fans en su cuenta de Instagram, en la que dialogó con algunos de ellos.

La influencer y empresaria sorprendió con una respuesta que dejó en el limbo a un famoso influencer.

Un fan le preguntó a la mujer que por qué no ha entablado una relación sentimental con un hombre, teniendo en cuenta que ella es homosexual.

"Amor a mí me dicen '¡Uy! tú con un hombre la das más' ¡No linda! Pues una vez Mateo si me dijo como que lo intentáramos, pero nada yo sé que la mari... me quería comer y ya y yo para eso no me iba a prestar", dijo.

Ante esto, en redes sociales creció el rumor de que se trataría de Mateo Carvajal, aunque ninguno de los dos se ha manifestado directamente sobre el tema.

