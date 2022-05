Intendente paraguayo fue atacado por sicarios

Aumentan las tensiones en Paraguay luego de conocerse de un ataque sicarial a José Carlos Acevedo, intendente de la ciudad de Pedro Juan Caballero. El funcionario estaba en una reunión de la Junta Municipal en el Palacio de Justicia y cuando salió fue atacado por al menos tres personas encapuchadas.

Según testigos, Acevedo intentó correr de regreso al Palacio de Justicia cuando inició el tiroteo, sin embargo, se tropezó y mientras intentaba levantarse, los sujetos encapuchados siguieron disparándole antes de escapar.

Tras el ataque, el intendente fue trasladado a un centro médico y se conoció que, pese a que Acevedo tenía un esquema de protección, al momento del ataque no estaba completamente resguardado por las autoridades del estado de Amambay.

Ronald Acevedo, gobernador de Amambay y hermano del intendente, criticó que el gobierno no hizo nada cuando su hija fue asesinada y por ello duda que en este caso vaya a ocurrir algo diferente en el actuar gubernamental.

“Este gobierno no hizo nada, ¿para qué va a venir el ministro?, que no venga a molestar (…) este país está fundido, la mafia está dominando este país. A todo el pueblo paraguayo le pido oración, esto no puede ser, la mafia está carcomiendo este país, la semana pasada fue el Fiscal Pecci, hoy es mi hermano, mañana puede ser cualquiera”, concluyó el gobernador Acevedo.