Fernando Gaviria y la explicación tras perder la etapa once del Giro

A Fernando Gaviria nuevamente se le quemó el pan en la puerta del horno. El ciclista colombiano se perfilaba como el vencedor de la etapa 11 del Giro de Italia y en el sprint final se le veía bien ubicado, no obstante, desde atrás el italiano Alberto Dainese (DSM) remontó y se quedó con el triunfo por media rueda.

De esta manera, es la tercera vez que el ciclista colombiano cruza la meta en segunda posición y ya se le ha podido ver cómo ha manifestado su desazón al no poder ganar y conseguir su victoria 50 en el World Tour.

No obstante, con la etapa de este miércoles, el antioqueño intentó explicar lo que había pasado: "Otra vez segundo, no es el resultado que queremos tener, pero bueno. Contamos con buenas piernas y aceptar que otra vez no somos los más fuertes del día", destacó al término de la etapa.

Uno de los principales inconvenientes según Gaviria, tuvo que ver con la comunicación y el viento que se presentó en el final de la etapa.

"En realidad, me dijeron que era viento de cola, por eso salimos un poco largos. Nada que hacer, gana un corredor excelente, si gana un sprint tan rápido merece aplaudirlo. Felicitaciones a él", dijo.

"Lo sentí de cara, el equipo me decía que era de atrás, pero lo sentí de cara. Quizá no era como lo sentía, si no como decían en el carro, pero las piernas me hicieron sentirlo", agregó respecto al viento en la etapa.

Gaviria de 27 años, fue el más rápido en el embalaje y se ubicó en la primera posición en los metros finales, con una potencia mayor a la de Girmay, ganador en la jornada del martes. El colombiano generó 1520 watts y tuvo una velocidad máxima de 74.6 km/h, superior a los 1400 watts y 59 km/h de Girmay, sin embargo, no se le dio el triunfo.