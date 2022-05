Pipe Bueno y Alzate: ¿Por qué pelearon en redes sociales? / ()

El cantante colombiano Pipe Bueno publicó en sus historias de Instagram que se encontraba enojado con un compañero del género de música popular en Colombia porque el otro artista le debía dinero.

"Mucho hablan que el género popular en Colombia es unido... Pero no pasa nada perro, sos un falsete. ¡Papaaaaaa! Deme la cara y devuélvame la plata que usted me hizo meter y ya mi rey", dijo Bueno en su primera publicación frente al tema.

Frente a las declaraciones Alzate, conocido por canciones como 'Maldita traición' y 'Ya me cansé', respondió a la indirecta con un video, "yo no me he robado en la vida ni un suspiro, para que usted venga a involucrarme por una 'chichigua' de dinero".

Los cantantes continuaron publicando videos en sus redes sociales dirigiéndose al otro sobre el problema, por lo que Pipe Bueno realizó una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram para aclararle la situación a sus seguidores.

Alzate se unió a la transmisión para contar su versión de la historia y buscar soluciones para el problema de dinero. El dinero en cuestión se trataba de una inversión para la producción de una canción en conjunto entre los cantantes.

"Armamos un problema rebarbaro para el lanzamiento de 'El problema', la nueva canción de Pipe Bueno y Alzate", dijo Bueno durante la transmisión.

Los artistas le contaron a sus seguidores que se inventaron esta polémica para lanzar su nuevo tema. Además, afirmaron que en los videos publicados se encuentra la letra de su nueva canción, la cual se estrenará el jueves 19 de mayo.