Ni hemos comprado, ni hemos pagado ningún avión: Duque

Pese a que los recursos estaban asignados desde el 2021, el presidente Iván Duque cerró la puerta a que Colombia compre el avión LEGACY EMB 135BJ de la Presidencia de Ecuador para la Fuerza Armada Colombiana (FAC).

Aunque el negocio había sido confirmado por el presidente de Ecuador Guillermo Lasso en 8 millones de dólares, el mandatario colombiano aseguró que no se finiquitó ninguna negociación y no se giraron los recursos.

“Se asignaron los recursos para hacer una valuación y adelantar negociaciones en los mejores precios para Colombia, Colombia ha tenido conversaciones con el Ecuador sabiendo que ellos tienen la disponibilidad, pero quiero ser enfático: No se ha finiquitado ninguna negociación, no se ha pagado ningún avión y no se va a comprar ningún avión durante mi gobierno", dijo el presidente Duque.

Sin embargo, el mandatario abrió la puerta a que la compra la pueda hacer su sucesor aclarando que algunas aeronaves tendrán que ser renovadas en 2023.

“Durante mi gobierno que queremos dejar listos los estudios y las opciones y que sea el próximo gobierno que tome la decisión. Es absolutamente claro que aviones que tienen más de 40 o 45 años representan un riesgo y ese es un riesgo inminente a partir del año 2023”, advirtió.

Para el gobierno la flota de aviones debe salir de funcionamiento pues su operación prolongada “puede exponer a personas que viajen en ellos a una tragedia”.