Otra denuncia contra Sebastián Villa: abuso sexual y tentativa de homicidio

Sebastián Villa volvió a ser denunciado en Argentina. Este viernes se conoció que el futbolista fue denunciado por abuso sexual y tentativa de homicidio, en un hecho que presuntamente ocurrió en junio de 2021.

Según la información de TyC Sports, el jugador de Boca Juniors tenía una relación con la mujer denunciante en ese momento, pero la misma denunció que Villa la violó, además de sumar el cargo de tentativa de homicidio contra el colombiano.

En los tribunales de Lomas de Zamora fue instaurada la denuncia que estremeció al mundo, más por ser la segunda relacionada con el jugador, recordando que en 2020 su expareja, Daniela Cortés, aseguró que el futbolista la golpeó y aún está en un proceso por presunta violencia de género.

Le puede interesar:

"Lo he conocido a principios del año 2020, y a partir del día comenzamos a frecuentarnos con habitualidad, compartiendo distintas clases de situaciones, almuerzos, cenas, etcétera, lo que permitió que conozca a su entorno más íntimo, como lo son los familiares, amigos y compañeros de su club de fútbol", relata la denuncia.

La mujer aseguró que Sebastián Villa era "una persona sumamente violenta y agresiva, pero siempre, solo había ejercido sobre mí violencia verbal".

El relato de la denunciante

Los hechos datan la fecha de 21 de junio de 2021.

Según el relato de la mujer denunciante, todo comenzó cuando estaba en compañía de Sebastián Villa a un asado en Ezeiza, donde se encontraban varios jugadores de Boca Juniors. En un momento, con el colombiano ya en estado de embriaguez, inició una pelea por celos porque, según Villa, la mujer "había tenido un encuentro con un compañero de la plantilla".

"Se puso más violento de lo habitual", relata la denuncia, razón por la que la pareja se fue para su residencia, aunque la discusión continuó allí.

"En ese momento le digo a Sebastián de ir a dormir y es ahí cuando comenzó lo que fue la peor situación de mi vida. Me empezó a hablar mal y a maltratar", aseguró. Minutos después, se acostaron a dormir, pero fue allí donde se produjo el presunto momento de abuso.

"Sebastián había tomado más de una botella de whisky. Él me estaba acariciando en la cara, cuando de repente se pone violento, me aprieta con fuerza la mandíbula y la nuca, me pega una cachetada y me dice '¿Te gustaron mis compañeros?'".

"Ante esta situación, ella no se animó a huir por miedo al estar en una "vulnerable posición" y con el seguridad afuera, alguien que "se ocupa de tapar absolutamente todas las acciones de Sebastián, y en quien yo en ese momento no confiaba", detalló. Luego, ocurrió lo siguiente: "Entre lágrimas, producto del golpe, él comienza a acariciarme el pelo, me seca las lágrimas y me empieza a besar, pero acto seguido me aprieta devuelta la mandíbula con mucha fuerza -impidiéndome respirar por muchos segundos hasta que logré zafarme de esa situación-, y me muerde de manera violenta los labios. En esos momentos pensé que pretendía matarme"", relata TyC Sports sobre la denuncia.

El abogado de la mujer habló de pruebas

Roberto Castillo, abogado de la mujer, también habló con TyC, en donde afirmó que habían suficientes pruebas para "llegar a una condena" en contra del jugador.

"Es una chica que tuvo miedo todo este año, incluso tuvo muchas comunicaciones por parte del entorno de la persona que denunciamos con lo cual ella misma considera que darle 'publicidad' a su denuncia de alguna manera la resguarda porque si no promovió la acción penal antes fue por temor y ahora quiere cerrar este ciclo, esta situación que vivió, quiere buscar reparación y justicia en los juzgados, pero entiende que darle publicidad la pone en una situación de visibilidad para la sociedad porque llegó al estudio con un montón de contactos de todo el entorno que de alguna manera trataban de influenciarla para que no inicie la acción penal que acaba de instar que es un abuso sexual con acceso carnal concursada con las lesiones de la propia conducta para abusarla y después tendrá que evaluar la fiscalía especializada si considera que el relato de ella cuadraría en una tentativa de homicidio o lo descarta. Pero nosotros proponemos cuales son los hechos y ellos después determinan la conducta para el imputado", explicó el abogado.

"Principalmente lo que hicimos fue poner a resguardo toda la prueba y cuando podamos presentarla en sede judicial ustedes van a poder tener acceso, porque es una causa con un impacto público terrible y la realidad es que eso mismo lo que a ella la llevó a no realizar la acción porque tiene muchísimo material. Lo primero que tenemos que hacer es constituirnos como particular damnificado y aportar las pruebas para que cuanto antes la tenga la fiscalía especializada para que no se corra ningún riesgo", añadió.