Aida Victoria y traición con líder social que ayudó: "dijo que me comió"

Aida Victoria Merlano, hija de Aida Merlano, causó miles de reacciones en redes sociales luego de publicar un problemático momento que atraviesa luego de contar cómo habría ayudado a un líder social, quien supuestamente la traicionó.

Entre lágrimas, esta creadora de contenido confesó que ayudó a Cristian, líder social de Chocó, quien habría estado amenazado de muerte en esta región del país.

La hija de Aida Merlano contó cómo ayudó a esta persona, permitiéndole vivir con ella en Medellín y Barranquilla, ayudándolo además con su educación y aspectos de su vida.

Sin embargo, ahora confesó fuertes problemas con esta persona por "una traición" en la que incluso habría dicho que tuvieron relaciones sexuales.

Causas del problema

"Alguien me dijo: 'Aída, tú no puedes regalarle el pescado a la gente, enséñale a pescar'. Le dije a él que le seguiría pagando su carrera pero que no lo iba a mantener. Le propuse apoyarlo económicamente para que él montara su negocio, pero ahora esta persona se ha puesto a hablar mal de mí", empezó dicieno.

Y agregó: "También dijo que él sabía muchas cosas de mí, y que el día que él quiera hacerse famoso iba a salir a hablar [...]. Además, dijo que me comió. Una persona que yo ayudé de manera desinteresada está diciendo que me comió. Está jugando con mi moral".

Todo esto se habría dado debido a que, tras ayudarlo a querer trabajar por lo suyo, la persona habría hablado mal de la mujer. Desde ahora, Aida Victoria mencionó que le va a quitar las ayudas que tenía.

"A partir de este momento le voy a quitar mi apoyo económico por difamarme. Pensé mucho en hablar de esto, pero prefiero ser sincera y decir cómo son las vainas", concluyó.