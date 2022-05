Mamá de Egan Bernal confirma que fue diagnosticada con cáncer de seno

"Una batalla más que estamos viviendo", fueron las palabras de Flor Marina Gómez, mamá de Egan Bernal, al revelar en redes sociales que recientemente fue diagnosticada con cáncer de mama.

La madre del campeón del Tour de Francia y Giro de Italia confirmó que su cáncer está en etapa 2, pero resaltó que se siente confiada de salir adelante con su proceso y aprovechó para invitar a las mujeres a hacerse el autoexamen.

"Quiero enviar un mensaje a las mujeres para que nos cuidemos, detectar un cáncer a tiempo es vivir, quiero que vean mi proceso, ustedes nos conocen como una familia guerrera, en esta batalla saldré muy bien librada, estoy segura que saldré adelante", dijo.

Flor Marina Gómez recordó que como familia han salido adelante, sobre todo en el más reciente accidente de Egan, que le costó múltiples fracturas en su cuerpo. No obstante, resaltó que no se siente enferma y, por el contrario, está con la mejor energía para "salir victoriosa".

"Les comparto esto porque sé que muchas veces vemos este tipo de situaciones lejanas y creemos que le pasa a los demás, pero no a nosotros. Y bueno, esta vez me tocó a mí y sé que si Dios me puso esta prueba es porque la puedo superar", comentó.

"Las invito a conocer su cuerpo, a hacerse el autoexamen, hacer sus chequeos y no olvidar que lo importante es detectarlo a tiempo. No me siento enferma, siento que la vida me enseña cosas nuevas día a día y acá estoy , deseando afrontarlas con la mejor energía y con todas las fuerzas para salir victoriosa", añadió.