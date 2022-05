Los populares 'streams' de James Rodríguez regresaron. El futbolista se encuentra de vacaciones por Colombia luego de no poder finalizar la temporada con el Al-Rayyan de Qatar producto de una lesión muscular y ya se encuentra pensando en el próximo equipo al que llegará.

El volante ex Real Madrid, compartió en su transmisión de Twitch con el basquetbolista colombiano Jaime Echenique, el primer connacional en llegar a la NBA.

En dicha transmisión, los seguidores le preguntaron por temas como el próximo entrenador de la Selección Colombia, su predicción para la final de la Champions League entre el Real Madrid y el Liverpool, su destino y demás.

Una de las incógnitas entorno al futbolista, tiene que ver con su futuro, ya que no continuará en el Al-Rayyan de Qatar, a lo que respondió: "No sé dónde jugaré ahora. Esperemos que el mercado de pases se abra para ver quién me quiere. Donde me quieran voy".

Por su parte, se refirió a la final de la Champions League, en la que espera que Luis Díaz se alce con el título: "Liverpool está por un buen momento, quiero que quede campeón Lucho. Tuve compañeros en el Real Madrid. El Madrid en estos partidos tiene jerarquía pero el Liverpool puede hacer un gran partido, quiero que Lucho gane, pero tengo ex compañeros en el Madrid y tiene mucha historia en este tipo de partidos".

Mientras que para la final de la Europa League, donde se enfrentará el Eintracht Frankfurt de Rafael Santos Borré y el Rangers de Alfredo Morelos, aunque no jugará por lesión, dijo: "En los dos equipos hay colombianos. Que gane el mejor, es un buen partido".

Asimismo, no dejó de lado el tema del nuevo entrenador de la Selección Colombia, luego de que un seguidor le preguntara: "Esperemos que los dirigentes elijan bien al próximo técnico y sean sabios, que es lo más importante".

Entre tanto, destacó su interés por invertir en un equipo de Colombia: "Es una de las cosas que tengo en mente, me encantaría".

