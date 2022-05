“Quiero encontrar gente que haga música desde el corazón”: Nil Moliner

Son las 7 de la noche, el 440 Music Hall en la popular zona de fiesta del norte de Bogotá abre sus puertas a los primeros fanáticos que llegan a tomar las mesas ubicadas al lado de la tarima. Es un escenario sencillo ocupado solo por un par de monitores, una batería, un teclado, una guitarra acústica y un micrófono.



El lugar se llena de música, los parlantes están a todo volumen reproduciendo un crossover de ritmos latinos. Las mesas cada vez son más escasas, dentro de poco algunos aficionados tendrán que quedarse de pie. Han pasado dos horas, el alcohol y la emoción hacen vibrar el aire del bar.



Sobre las 9 de la noche el recinto estalla en aplausos al ver subir a la banda de Nil Moliner. El catalán de 30 años sube al escenario con una sonrisa que ilumina su rostro y que contagia alegría en su público. Esta es la primera vez que se presenta en Colombia, pero siempre ha encontrado inspiración en nuestro país. “Por lo general Fonseca y Carlos Vives son dos personas que me han inspirado muchísimo a lo largo de tantos años y que los he escuchado desde muy pequeño”, cuenta al hablar de su conexión con Colombia. “Tengo esa pincelada latinoamericana quizás por culpa de ellos, yo feliz porque vuestra música y vuestras tradiciones, pues, me las siento muy próximas porque he consumido mucha música”.



Ya ha cantado un par de canciones elevando cada vez más la energía del público con sus ritmos alegres y letras que invitan a vivir la vida, pues como dice en ‘Se nos escapa’: “la vida son dos días y uno lo has pasado ya”. Nil defiende cada canción con su energía cálida y abierta que se contagia entre todos los asistentes. Sin embargo, también toma un momento para contar una historia. Un recuerdo que le llega a su audiencia, pues todos han vivido algo similar.



Nil cuenta que amó a una chica y como terminar su relación lo afectó y lo dejó en una tusa, como decimos en Colombia. Cuenta que una noche salió a bailar con sus amigos, llevándola en la mente aún después de varios meses. Al regresar ya pasada la madrugada del día siguiente y con el sol empezando a elevarse en el horizonte recibió un mensaje de ella. Un “Te extraño” apareció en la pantalla de su celular y al compartir este detalle clave se escucha un claro rechazo entre los asistentes.



Nil continúa su relato y dice que le respondió: “déjame escapar para quererme un poco”. La audiencia estalla en aplausos al comenzar la música, una versión más lenta e íntima de ‘Déjame escapar’. Un coro acompaña a Nil mientras le pide a su antiguo amor dejarlo avanzar y recuperar la alegría que una vez tuvo.

“Nunca he hecho música bajo pedido, siempre sale natural y es casi una necesidad”, cuenta sobre su proceso creativo. “Siempre digo que me encantaría encontrarme con cualquier personaje que ame la música igual que yo, que haga música por pasión y nada más”.



Nil termina su concierto agradeciendo a los asistentes y expresando su amor por sus fans y por los miembros de su banda, uno de ellos su hermano, que le permiten cumplir su sueño de viajar con su música.