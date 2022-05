El inesperado concierto de Bono en una estación del metro de Kiev

El cantante irlandés Bono, quien hace parte de la banda U2 llegó a Kiev de forma sorpresiva y allí montó un concierto en una estación del metro de la capital ucraniana, algo que ya es significativo porque esas estaciones han sido usadas por algunos habitantes como refugio contra las bombas.

En esa plataforma Bono estuvo acompañado por el guitarrista de The Edge y tocaron canciones como Sunday Bloody Sunday o Desire.

Además de ser uno de los artistas más reconocidos en el mundo, Bono también se destaca por su trabajo en causas sociales y por llevar su música a lugares que la necesitan. Por eso destacó "la lucha del pueblo ucraniano por su libertad" y dijo que también "están luchando por todos los que aman la libertad".

Bono además invitó a un soldado ucraniano a cantar Stand By Me, a la que le modificaron algunas palabras para decir "Stand by Ukraine". Con eso intentó llevar "buenas emociones" al público que estuvo presente.

Pero Bono no fue la única sorpresa, pues hasta Ucrania llegó la primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, quien estaba en las fronteras, pero no iba a ingresar a Ucrania. A última hora decidió viajar a Kiev y se reunió con la primera dama ucraniana Olena Zelenska.

También estuvo en el país el primer ministro canadiense Justin Trudeau, quien recorrió la ciudad de Irpin, que está devastada por los ataques.