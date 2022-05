Doctor Strange 2: un vistazo al oscuro y sorpresivo multiverso de Sam Raimi

Uno de los mayores eventos cinematográficos en el mundo de los superhéroes lo teníamos este año con Doctor Strange en el Multiverso de la Locura. Meses y meses de supuestas filtraciones nos llevaron al cine con una idea clara y más de uno caímos en los spoilers.

LO BUENO DE LA CINTA

Sin duda alguna la forma cómo plantearon el Multiverso, con efectos especiales muy cuidados y creativos, que tienen el sello característico del director Sam Raimi, importante en la trilogía original de Spider-Man e incluso en otras producciones de terror… Esta secuela nos hace recordar mucho a los famosos “caleidoscopios”, jugando con la perspectiva, los colores, y más.

¿DE QUÉ TRATA LA CINTA?

Esta gira en torno a una joven llamada América Chávez, que es buscada por una entidad maligna para arrebatarle sus poderes. Y es que tiene, nada más ni nada menos que la habilidad de abrir portales para viajar entre universos, además de fuerza, velocidad y resistencia. Sin embargo no sabé cómo usar estos recursos correctamente y acude a Dr. Strange para que la guíe y proteja.

ELIZABETH OLSEN

Hablemos de la actriz Elizabeth Olsen, que entrega todo de sí por su personaje. Es vil, despiadada, y está obsesionada con el Darkhold, más conocido como el Libro de los Hechizos o de los Condenados, con el cual busca marcharse a otro universo para educar y criar a sus hijos Billy y Tommy, los cuales ya lo vimos en la serie WandaVision y al final termina perdiéndolos.

Por otra parte, hay una escena, más o menos, a la mitad de la película con un grupo de héroes de Marvel, que juzgarán al Dr. Strange por deambular en su universo. Consideran que la llegada del hechicero será todo un problema para sus intereses.

Con los Illuminati hay muchos rostros conocidos y son imponentes. Así pues, cuando las cosas se salen de control, podemos ver todo un espectáculo visual en pantalla.

LO MALO

Por un lado, la dependencia de la historia con América Chávez. Entendimos lo clave que es, pero nada conocemos de sus orígenes y los que no han leído cómics se quedarán a la mitad. Más allá que ella no sepa cómo manejar sus poderes, no es mucho lo que aporta al desarrollo.

A estas alturas, aquellos que no han visto los otros proyectos de Marvel terminarán deambulando, “pero en el multiverso de la confusión”. Desde Wandavision, pasando por What If, Spider-man: No Way Home, hasta Loki.

Otro punto que no nos terminó de convencer fue el cierre del tercer acto, queda para analizar los giros que tienen algunos personajes, especialmente Wanda.

Finalmente la pérdida de protagonismo de Dr. Strange por la misma América y Wanda. En momentos se siente relegado y no pareciera que fuera su cinta.

CONCLUSIÓN

En conclusión, Doctor Strange en el Multiverso de la locura no es otro mega evento, como muchos pensaban. Es la secuela de un héroe que cumple, entretiene, con nuevos personajes y algunos grandes cameos y sumando la dosis de Sam Raimi. Ojo con sus dos escenas post créditos, especialmente la primera.

CALIFICACIÓN FINAL: 3,0 de 5,0