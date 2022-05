Día Internacional Sin Dietas: Una problemática rodeada de prejuicios /

Durante mucho tiempo el peso ha sido uno de los temas que sobresalen cuando se habla de belleza. Al rededor de este se han creado estereotipos con los cuales se califican y se juzgan a las personas, pues se ha promovido que la gente controle su peso y luzca delgada. Con el tiempo, se han creado dietas y "normas" que posibilitan que se baje de peso o se logre al menos controlarlo.

No obstante, desde especialistas hasta personas que no son expertas en nutrición han creado dietas, bien sea para promover la salud o ayudar a que se controle el peso por temas de belleza. El problema radica en que en muchos casos la ciudadanía no se informa correctamente y terminan aplicando dietas que están mal planificadas o las ejecutan mal.

Es aquí en donde aparecen problemas de salud, tanto físicos como mentales. Pues las personas no solo ven reflejado en su cuerpo la perdida o aumento de peso, cansancio, estrés, sino que también comienzan a tener un bajo autoestima. Ante este panorama, surge El Día Internacional sin Dietas, que se celebra cada 6 de mayo desde 1992.

Esta fecha surgió luego de que unas feministas hicieran visible las consecuencias detrás de los estereotipos relacionados con el peso. Lo anterior, sobre todo alertando que una dieta muy estricta puede terminar en la muerte o desordenes alimenticios de quienes lo aplican. La britanica Mary Evans Young es quien estuvo a cargo de esta lucha.

Evans trabajó para que las industrias que promueven dietas y figuras delgadas sean más responsables y conscientes de su trabajo. Así como resalto la importancia de dejar de crear estereotipos o metas relacionadas con el peso solo por temas de belleza.