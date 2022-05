Mujer denuncia presunto abuso sexual por un guardia de un hotel en Cancún

A propósito del reciente caso de Debanhi Escobar, la joven que desapareció el 9 de abril y que fue localizada sin vida y con signos de abuso sexual trece días después en una cisterna de un motel en Nuevo León, México; Caracol Radio conoció la historia de Regina, una mujer que denunció haber sido víctima de un presunto abuso sexual por parte de un guardia de seguridad del hotel Ocean Coral & Turquesa en Cancún, cuando se encontraba de vacaciones con su novio.

En la entrevista con Caracol Radio, Regina denunció que el supuesto suceso pasó el pasado 29 de abril, cuando se encontraba esperando a su novio que había ido a la habitación por su cartera, en ese momento llegó un guardia del hotel y le dijo que la podía ayudar a llegar al cuarto, a lo que ella accedió por ser un trabajador del recinto. Pero mientras caminaban, le agarró la mano con fuerza y comenzó a frotarla en las partes íntimas del hombre, como Regina se encontraba con un grado de alicoramiento, no pudo reaccionar, ni gritar, por lo que el hombre aprovechó para seguir accediéndola y poner su celular en modo avión, para que no pudieran encontrarla.

La pareja de la mujer detectó que Regina no llegaba, y comenzó a buscarla por las instalaciones del hotel, mientras el guardia la llevaba a otro lado mientras le seguía tocando todo el cuerpo. Pero en un descuido, la mujer cuenta que agarra el celular y se comunica con su novio, quien alcanzó a escuchar sus gritos y la encontró en un lugar apartado del hotel.

Regina aseguró que la respuesta del hotel frente al caso, fue que esperara hasta el otro día para ver que podían hacer, por lo que pasó una noche de angustia y en la mañana siguiente, salió a realizar la denuncia respectiva, que se encuentra en proceso por parte de las autoridades mexicanas.

La mujer denunció en Caracol Radio, que el hotel no ha tomado las medidas pertinentes frente al caso, debido a que supuestamente argumentan no tener cámaras de seguridad en todas las instalaciones que verifiquen los hechos, y las que tienen no funcionan o son de mala calidad.

Por su parte, el hotel Ocean Coral & Turquesa emitió un comunicado en el que argumentan que han colaborado con las autoridades en la investigación del caso, por lo que facilitaron las grabaciones obtenidas en las cámaras de seguridad así como la identidad del agresor que fungía como guardia de seguridad del hotel, aunque era empleado de una empresa externa, pero que ya fue separado de su puesto de trabajo.

La denuncia fue dirigida hacia el responsable, quien aceptó el hecho de que la llevó a la habitación, y trató de justicar junto con el hotel que la mujer estaba tan tomada que puedo estar inventando, según cuenta Regina en sus redes sociales.

Otra particularidad de este hecho, es que después de viralizada el presunto abuso sexual, salieron a la luz nuevos casos de mujeres que también habrían sido accedidas en las instalaciones de este hotel en Cancún, en las que también acusan a las autoridades de este país de encubrir a los presuntos agresores.

Escuche la entrevista en Caracol Radio.