La transformación de Kim Kardashian para usar el vestido de Marilyn Monroe

Los esfuerzos que tuvo que realizar la empresaria Kim Kardashian para lograr entrar en la 'piel' de la legendaria Marilyn Monroe fueron titánicos. Y es que Kim se puso literalmente el vestido que el mayor símbolo sexual de Hollywood usó para cantarle "Feliz cumpleaños, señor presidente" a John F. Kennedy en 1962.

Como era de esperarse, la logística no fue nada sencilla. El vestido, diseñado por Bob Mackie, no lleva forro y tiene bordado cientos de cristales colocados estratégicamente para cubrir las partes más privadas de la actriz, ya que la prenda no permite usar ropa interior.

Debido al tiempo que tiene y a la importancia que reviste para la cultura pop estadounidense, el traslado se llevó a cabo con sumo cuidado. Tanto fue así que fue transportado en un avión privado con guardias desde el museo Ripley’s Believe It Or Not, ubicado en Orlando, hasta la casa de Kim Kardashian, ubicada en el otro extremo del país, en California.

Se lo pudo probar solo bajo las más estrictas medidas de seguridad, siempre usando guantes y sin nada de maquillaje. "Tuve que utilizar guantes para probármelo", confesó Kim.

7 kilos en solo una semana

Para poder entrar en el vestido, Kardashian se sometió a una estricta dieta sin carbohidratos y complementada con muchísimo ejercicio.

"Usaba un traje de sauna dos veces al día, corría en la caminadora, cortaba por completo todo el azúcar y todos los carbohidratos, y solo comía las verduras y proteínas más limpias. No me morí de hambre, pero fue muy estricto", aseguró en conversación con la revista Vogue.

No podía casi caminar

Ya en Gala del Met, el desafío mayor era subir las escaleras, ya que el vestido es bastante estrecho en las piernas y la estrella tenía problemas para caminar con él. Es más, según confesó la propia Kim, tuvo que practicar para poder moverse y subir las escalinatas.