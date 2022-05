Mujer que lanzó líquido en la cara a Karol G le envió un mensaje

El fin de semana que pasó, Karol G sorprendió a sus fans con un concierto gratuito en Provenza, lugar en donde compartió con sus seguidores.

Un hecho que manchó el espectáculo fue cuando una mujer decidió lanzar en la cara un líquido, que en un inicio, parecía licor.

Ahora, la mujer se disculpó en un mensaje en redes sociales, mencionando que era agua y que lo hizo por emoción, por lo que igualmente pidió disculpas.

"Claramente si estaba en Provenza es porque fui a disfrutar de la compañía de Karol G, me emocioné un poco y aventé agua, sí es una falta de respeto y pido disculpas a todos y especialmente a la cantante, todos cometemos errores, mil disculpas", comentó.

Y agregó: "Las cosas no son como se ven, empezando que no la bebida no era alcohol. Ni mucho menos soy fan de Anuel o Yailin".

Recordemos que esta famosa artista colombiana estuvo en Medellín el fin de semana pasado y compartió con los fans en una zona exclusiva de la capital.

Aunque se rumuró que iba a estar en el concierto de Maluma, la mujer finalmente no asistió.