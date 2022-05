¿Pagan por ser jurado de votación en las Elecciones Colombia 2022?

Cada nueva elección en Colombia hace que la gran mayoría de sus ciudadanos se preocupen por saber si son o no jurados de votación, ¿qué hacen como jurados?, ¿qué beneficios obtienen?, ¿si pagan? o ¿qué los puede eximir para ser jurados de votación?. Aquí algunas preguntas y respuestas que da la Registraduría Nacional sobre este deber ciudadano.

¿Quién es un jurado de votación?

Los jurados de votación son los ciudadanos que en representación de la sociedad civil atienden a los sufragantes el día de las elecciones.

¿Los jurados de votación reciben alimentación y se les paga por la jornada o el

transporte?

No. Son los jurados de votación quienes deben llegar por sus propios medios a la respectiva mesa de votación a donde fueron asignados, así como proveer su alimentación y no les será remunerado con dinero por la jornada de participación. Sin embargo, algunas alcaldías colaboran con la organización electoral suministrando alimentación a los jurados mientras prestan su servicio.

¿Si el jurado de votación no recibe notificación queda exonerado de prestar el servicio?

No, el no recibir comunicación no es una excusa para no prestar el servicio de jurado de votación y por lo tanto es importante que todos los ciudadanos verifiquen en los listados que se fijan en lugares públicos si fueron seleccionados para este servicio.

¿Cómo se capacitan los jurados de votación?

A través de las charlas presenciales que organiza la Registraduría, las cuales tienen una duración promedio de una hora y media y se programan con antelación.

¿Si una persona ha prestado el servicio como jurado en otro certamen electoral debe volver a capacitarse?

Sí. La capacitación es obligatoria para todos los jurados, independiente de si en el pasado ya fueron jurados y recibieron capacitación, ya que cada certamen electoral es diferente.

¿Prestar el servicio como jurado es obligatorio?

Sí. De acuerdo con el artículo 105 del Código Electoral el cargo de jurado de votación es de forzosa aceptación

¿Quiénes pueden excusarse de prestar el servicio de jurados de votación?

Según el artículo 108 del Código Electoral, las causales de exoneración son las

siguientes:

- Grave enfermedad del jurado o su conyugue, padre, madre o hijo.

- Muerte del jurado o de su conyugue, padre, madre o hijo ocurrida

el día de las elecciones o dentro de los tres días anteriores a la elección.

- Ser menor de 18 años.

- Haberse inscrito y votar en un municipio diferente



¿Cuáles son las sanciones para las personas designadas como jurados que no presten este servicio?

Las personas notificadas y que sin justa causa no concurran a desempeñar las funciones de jurado o las abandonen, se harán acreedoras a la destitución del cargo que desempeñan si son servidores públicos, y si no lo son, a una multa equivalente hasta 10 salarios mínimos legales vigentes, es decir $10,000,000