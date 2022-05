5 sitios turísticos de Cundinamarca para conocer e invertir cerca a Bogotá

El departamento de Cundinamarca se encuentra ubicado en el centro de Colombia. Sus límites son: al norte con Boyacá, al este con Meta, por la zona del sur con Huila y al oeste con Tolima. ¿Cuál es el atractivo de esta zona? por un lado, sus habitantes resaltan la alta calidad de vida que se produce en Mosquera, Cota y Sopó, mientras que los turistas destacan la presencia de grandes reservas naturales únicas en el mundo como La laguna de Guatavita, La Catedral de Sal de Zipaquirá, entre otros.

Conozca los principales puntos turísticos de Cundinamarca, el potencial de inversión y cómo el gobierno ha estimulado el turismo:

1. Parque San Rafael en Fusagasugá

Los amantes de los parques naturales tendrán la oportunidad de visitar el conocido Parque San Rafael en Fusagasugá, una de las reservas ecológicas más imponentes que se encuentran en Cundinamarca.

Es un lugar ubicado a una hora y media del sector de La Aguadita que destaca por una fauna diversa en la que se pueden ver búhos, osos perezosos, zorros y guácharos, así como disfrutar con una gran variedad de plantas y ver sus cascadas naturales. Además, en este lugar podrá realizar deportes extremos.

Es una zona perfecta en cualquier época del año puesto que la temperatura media es de 14ºC. El precio de hacer esta caminata es de $75.000 por persona e incluye transporte privado y guías especializados para recorrer cada rincón de este lugar. La gran cantidad de cosas para hacer lo convierten en uno de los lugares cerca a Bogotá para visitar.

2. La Chorrera de Choachí

La Chorrera de Choachí está ubicada en la zona de la vereda de El Curí, en La Palma. Si va desde Bogotá tendrá que recorrer una distancia de 42 km. Se trata de un lugar perfecto si quiere hacer ecoturismo. Como atracciones tiene dos cascadas; la más famosa, se conoce bajo el nombre de La Chorrera y está ubicada a 590 metros; es la más alta de Colombia. Las características del lugar hacen que muchas personas encuentren una forma de conectarse con la naturaleza entre estos sitios turísticos de Cundinamarca.

En cuanto al precio, para entrar en el parque tendrá que abonar $7.000 y si va al Chiflón $12.000 COP es decir 3.2 USD. Se trata de un recorrido de 7 horas aproximadamente, con una extensión de 18 kilómetros. El clima es templado, tiene hermosos paisajes y un ecosistema que está conformado por bosques de alto andino, pre páramo, páramo.

3. La laguna de Guatavita

La laguna de Guatavita está en el municipio de Sesquilé. Es considerada como la laguna sagrada más relevante dentro de la cultura precolombina. En este lugar se puede encontrar una gran diversidad de flora y fauna, por lo tanto, se convierte en uno de los sitios más turísticos de Cundinamarca a visitar.

La laguna de Guatavita está abierta de lunes a sábado, y está abierta desde las 10:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. y en el caso de ir los domingos de 9:00 a.m. a 7:00 p.m. El precio es de $18.000 por adulto, $14.000 para niños mayores de 3 años, los menores de 3 años no pagan entrada. Es un recorrido de 3 horas aproximadamente y de 7 kilómetros aproximadamente.

4. La Catedral de Sal de Zipaquirá

Los amantes de la historia y la religión tienen en la Catedral de Sal de Zipaquirá un punto de referencia que no pueden obviar. Esta construcción posee una mina de sal que está bajo tierra, así que el recorrido es entre la oscuridad para detectar los diversos colores que se desprenden de este lugar.

La catedral está ubicada en la zona norte y destaca por contar con importantes yacimientos de sal. En esta zona tanto el turismo como el comercio tienen mucho peso, por lo que es una de las zonas más relevantes también si se busca invertir en bienes raíces.

Para aquellas personas que quieran visitar uno de los sitios turísticos de Cundinamarca más famosos y busquen venir desde Bogotá, no tendrán ningún problema porque es una zona que destaca por contar con una gran conexión, pudiendo llegar a ella en tren y partiendo desde la estación Usaquén. En tan sólo dos horas estará en Zipaquirá y podrá visitar este increíble monumento único.

5. Parque Arqueológico Piedras del Tunjo en Facatativá

Respecto al Parque Arqueológico Piedras del Tunjo en Facatativá hay que tener en cuenta que se encuentra a 1.550 metros del parque de Facatativá, en Cundinamarca. Para ir desde Bogotá la forma más rápida es hacerlo a través de Fontibón.

Este parque es un destino turístico realmente imponente que cuenta con un total de 27 hectáreas con zonas rocosas, pinturas rupestres y una altura máxima a la que se puede subir de 2.600 metros sobre el nivel del mar.

En definitiva, allí tendrá la posibilidad de disfrutar de una salida única en Cundinamarca y que está muy bien conectada si busca acceder desde Bogotá.

Lugares cerca a Bogotá para vivir en Cundinamarca

Más allá de los sitios turísticos de Cundinamarca, si busca los municipios o lugares cerca a Bogotá para invertir y vivir, estas son algunas de las mejores opciones:

1. Cota

Cota es uno de los 116 municipios que conforman el departamento de Cundinamarca. Se encuentra ubicado en Sabana Centro y es uno de los pueblos que más cerca se encuentra de la capital del país: a 26 km.

La cercanía con Bogotá ha hecho que muchas personas de la capital se muden a Cota para un ritmo de vida más tranquilo. En base al informe de Sabana Cómo Vamos de 2018, se estima que tiene una población superior a 300 mil habitantes.

El aumento de la población y los distintos perfiles laborales que han ido apareciendo en la ciudad, ha permitido ampliar la oferta laboral y diversificar las actividades económicas del lugar. En Cota se desarrollan actividades agrícolas e industriales.

En base al Marco Fiscal del municipio, la economía de Cota produce valor agregado de 2 billones 657 mil millones de pesos. Esto ha permitido crear una dinámica positiva que va mejorando los niveles de vida de los habitantes a la par de cubrir una demanda creciente de vivienda. Por lo tanto, se han creado diversas alianzas entre perfiles de inversionistas para construir casas y apartamentos para venta en Cota.

2. Sopó

Al igual que Cota, Sopo es otro municipio que pertenece al departamento de Cundinamarca. En base a la información establecida por el DANE, Sopó integra el Área Metropolitana de Bogotá desde el año 2005. Limita al norte con Zipaquirá, al este con Chía, al oeste con Cajicá y al sur con La Calera. Se encuentra ubicado a 2587 metros sobre el nivel del mar, así que su temperatura promedio oscila entre los 12 y los 15 grados centígrados.

Sopó es un pueblito que se ha ido expandiendo poco a poco, cuenta con 23 mil habitantes, pero su economía gira alrededor de varias áreas: en base a la alcaldía de Sopó, hay espacio para la agricultura y las industrias.

Para el DANE, Sopó es uno de los municipios con más grado de importancia para Cundinamarca, después de Cota, Chía, Mosquera y Bogotá. Solo en el 2015, Sopó generó más de 648 millones de pesos, algo que ha permitido que el presupuesto de la alcaldía se centre en mejorar los índices de calidad de vida a partir de mejorar las vías de comunicación existentes, crear diversos lugares de esparcimiento e invertir en la educación y el sector vivienda.

3. Mosquera

Mosquera es otro de los pueblitos de Cundinamarca que comparte cercanía con la ciudad de Bogotá: se encuentra a 34 kilómetros. Para la Universidad de Santa Tomás, la economía de Mosquera gira en torno a tres ejes: la agricultura, la ganadería y el sector inmobiliario.

Las casas y apartamentos sobre planos en Mosquera son parte de las opciones para habitar que las empresas de bienes raíces y construcción están desarrollando para subir la calidad de vida y asegurar a sus habitantes acceso a vivienda propia. Por lo tanto, este sector se ha visto beneficiado de esta circunstancia y así también ha contribuido a modernizar y urbanizar este pueblo.

Al tener diversas economías como base, Mosquera es uno de los pueblos que más rápido ha crecido, algo que se puede comprobar en el mejoramiento de las vías que lo comunican con Bogotá, la creación de centros comerciales y la apertura a otras actividades económicas como el comercio y los servicios financieros.

El gobierno estimula el crecimiento turístico en Cundinamarca

Todos los proyectos de inversión que se han llevado a cabo en Cundinamarca están resultando clave no sólo para la revalorización de la zona, sino que también beneficia a impuestos asociados como la valorización de un inmueble.

Daniel Palacios, Ministro del Interior, está adelantando inversiones por más de $32 billones de pesos para reforzar la infraestructura de alojamiento, rejuvenecer las zonas naturales y fortalecer el sector turístico en general.

Esta dinámica positiva estimula la aparición de diferentes tipos de turistas que quieren disfrutar desde el ecoturismo, turismo cultural, y turismo de negocios.

Gracias a la inversión multitudinaria del Gobierno, las opciones de alojamiento y hospedaje cuentan con todo tipo de comodidades: desde zonas comunes hasta abundantes vías de comunicación con Bogotá. Además, son excelentes ubicaciones estratégicas al estar al lado de restaurantes, centros comerciales, lugares de esparcimiento, etc.

Teniendo en cuenta este escenario ideal donde las viviendas tienen la posibilidad de revalorizarse con el tiempo por las características de la zona, invertir en bienes raíces en Mosquera, Sopó o Cota puede ser un acierto. Asesores inmobiliarios como Estrenar Vivienda, Houm o La Haus podrían ser un aliado estratégico. De hecho, La Haus pone a disposición tecnología y datos para encontrar una propiedad que se ajuste a las necesidades de diversos perfiles de inversionistas. Conozca más visitando sus portales inmobiliarios.