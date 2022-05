Gustavo Bolivar habló del ‘funeral’ de Fico y Uribe que compartió en redes

El senador Gustavo Bolivar se encontraba en la ciudad de Cartagena durante el fin de semana. El domingo 1 de mayo acompañó una manifestación por el Día del Trabajo en la cual se apoyaba públicamente la campaña presidencial de Gustavo Petro.

Bolívar compartió en redes sociales a un grupo de manifestantes, quienes cargaban un ataúd de papel. El Senador le preguntó a los participantes de la marcha "¿A quién están enterrando, compañeros?", a lo que respondieron. "A Fico y a Uribe".

Fedrico Gutiérrez al día siguiente se pronunció ante los hechos en su cuenta de Twitter: "A Petro, a Gustavo Bolívar y todos sus seguidores que me desean la muerte, les mando muchas oraciones para que dejen tanto odio y les prometo que como Presidente velaré por sus vidas, tanto física como simbólicamente. No más odio, no más muerte. Sí a la vida".

Frente a estas declaraciones Bolivar aclaró la situación en su cuenta de Twitter, afirmando que no le desea la muerte a ninguno de los políticos.

"Quiere gobernar a Colombia y desconoce la idiosincrasia Caribe y convierte un acto alegre de carnaval en amenaza de muerte. Limitado mental. Transmití una marcha y en ella una parodia. El ataúd SIMBOLIZA el entierro de lo que Fico y Uribe representan. A ellos deseo mucha vida", escribió el senador.

El video de la marcha se volvió viral en redes sociales, generando comentarios de apoyo frente a lo ocurrido. Afirmando que el falso entierro es un 'acto folclórico, no una amenaza'.

También se evidencian comentarios negativos, uno de los más destacados es el del ciclista colombiano Egan Bernal. "Con todo el respeto esto también me parece una estupidez. Y esto tampoco es una Colombia Humana", agregó en su cuenta de Twitter.

