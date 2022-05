FILBo 2022: El Arca del Zodiaco, nuevo libro de fantasía

La Feria Internacional del Libro de Bogotá es una oportunidad para conocer nuevas historias y autores, durante este evento muchos escritores colombianos tienen la oportunidad de compartir sus historias por medio de lanzamientos, conversatorios o firmas.

Nicolás Guevara es un jóven escritor y periodista colombiano, quién en medio de la pandemia de la COVID-19 decidió renunciar a su trabajo en un medio de comunicación colombiano y seguir su sueño de escribir. Caracol Radio habló con el escritor sobre su proceso creativo y la historia del libro de fantasía 'El Arca del Zodiaco'.

"Toda mi vida quise ser escritor, pero pensaba desempeñarme en un entorno más periodístico, como dedicarme a escribir crónicas o reportajes. En el 2020 comencé a escribir fantasía como un pasatiempo, le di vida a una historia que llevaba conmigo toda la vida. Decidí renunciar, si me voy a meter en esto me meto de cabeza y literal fue un salto al aire, no tenía vínculos con editoriales, no tenía nada, no sabía ni siquiera se lo iba a terminar", aseguró Guevara.

La historia tiene como eje central la astrología y los signos del zodiaco,un tema importante para el autor y presente en la vida de todas las personas de una u otra manera.

Guevara afirmó que "así creamos o no en los signos del zodiaco miramos el horóscopo para ver qué dice de nosotros. Al momento de crear el universo me pregunté cómo sería si nacer bajo uno de estos signos definiera tu futuro. En esta historia se desata una guerra entre dos grupos, realeza y súbditos, vivir o morir dependen del signo al que se pertenezca".

Este primer libro es muy introductorio, le enseña a los lectores la dinámica de este nuevo mundo mientras avanzan los conflictos de la historia. "Hacia el final del libro se destapan nuevas cosas que no van a entender los lectores de una, pero se resolverán en el segundo libro, cierra un conflicto, pero quedan abiertos como cuatro más" concluyó Guevara.

El lanzamiento del libro se realizó en septiembre del 2021, en septiembre del 2022 se estrenará su segunda parte, y se espera realizar un lanzamiento anual hasta el 2024.