‘La reina del divorcio’ es la abogada que defendió a Johnny Depp

La abogada estadounidense Laura Waser es conocida por ser la defensora de la mayoría de famosos estadounidenses en sus divorcios. Waser es especialista en derecho de familia y entre sus clientes se destacan Mariah Carey, Christina Aguilera, Miley Cyrus, Angelina Jolie, Britney Spears, Nicole Kidman y su más reciente caso, Kim Kardashian.

La abogada, quien defendió a Johnny Depp durante su divorcio con Amber Heard, se hizo presente en el mediático juicio por difamación. Waser fue llamada a testificar, y afirmó que Samantha Spector, la abogada de Heard, no le notificó ni a ella ni a su cliente sobre la obtención de una orden de alejamiento contra Depp.

Waser nació en Los Ángeles, tiene 53 años y dos hijos. Obtuvo su título en derecho en la facultad de Loyola. Además, se graduó de la Universidad de California, Berkeley, en Retórica, la cual se basa en enseñar y aprender de las humanidades y ciencias sociales.

La abogada es socia y gerente del bufete de abogados, propiedad de su padre, 'Waser Cooperman & Mandles', fundadora del servicio virtual 'It's Over Easy', donde las personas se divorcian sin contratar a un profesional, además cuenta con dos podcasts 'All's Fair With Laura Wasser' y 'Divorce Sucks! With Laura Wasser'.

Según varios medios de comunicación la abogada cobra alrededor de 950 dólares la hora y pide un anticipo de 25.000 previos al juicio, en varias ocasiones su cuenta ha sido cercana a los 10 millones de dólares. En su cuenta de Instagram tiene más de 20.000 seguidores gracias a su cercanía con las celebridades estadounidenses.

Waser ha sido la abogada de Ryand Reynolds, Ashton Kutcher, de Angelina Jolie en dos ocasiones, contra Billy Bob Thornton y Brad Pitt, y logró que la expareja de Arnold Schwarzenegger obtuviera 400 millones tras el divorcio.