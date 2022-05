Protagonista de 'Dirty Dancing' reveló faceta poco conocida de Johnny Depp

El nombre del protagonista de 'Piratas del Caribe' probablemente nunca ha estado tan en boca de todos como ahora. Y es que tras su polémico divorcio, el carácter del carismático actor se ha puesto en tela de juicio y todos parecen tener una opinión. Ahora ha sido el turno de una exnovia de contar cómo era Depp al inicio de su carrera.

De acuerdo con Jennifer Grey, la protagonista de la icónica película Dirty Dancing, el actor de El joven manos de tijera, quien fue su novio a finales de la década de los 80, era "puro fuego".

"Fue literalmente como, '¿Estás bromeando? ¿Estás bromeando? Nunca había visto a un tipo así'", señaló la actriz en sus memorias Out of the Corner, publicadas este 2022.

Solo dos semanas después de comenzar a salir, el multifacético actor le propuso matrimonio a una "enamorada" Grey. A pesar de que sus planes de matrimonio nunca llegaron a concretarse, la pareja vivía junta y hasta tenía una mascota en común, Lulu.

Sin embargo, los problemas que tenía Depp en su carrera, que apenas estaba despegando, afectaron de manera negativa la relación. El actor buscaba terminar su compromiso laboral en 21 Jump Street, serie que lo llevó al estrellato, pero que pronto se sintió como una camisa de fuerza para el joven de apenas 25 años.

"A medida que se aceleraba su creciente estatus de rompecorazones, se sentía explotado y atrapado en esta máquina de ídolos adolescentes, perseguido por paparazzi y fanáticos enloquecidos. Enfoqué mi energía en él, aconsejándolo, animándolo a ver las oportunidades ilimitadas", confesó Grey.

Es así como los viajes del actor, su consumo de bebidas alcohólicas y el conflicto con la autoridad, alejaron a los entonces flamantes estrellas de Hollywood.

"Comenzó a perder sus vuelos de regreso a Los Ángeles porque se quedaba dormido o, cuando llegaba a casa, estaba locamente celoso y paranoico por lo que había estado haciendo mientras él no estaba. Atribuí su mal genio y su infelicidad a que se sentía miserable e impotente para salir de 21 Jump Street", contó la protagonista de Dirty Dancing.