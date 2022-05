Gustavo Petro habló de su polémica frase sobre supuesta reelección

El candidato del Pacto Histórico, Gustavo Petro, se pronunció tras la polémica que generó una declaración que hizo durante un acto de campaña en Santa Marta, en la que dijo que cuatro años no serían suficientes para sacar adelante algunos de los objetivos, en caso de llegar a la Presidencia.



Esa frase ha generado varías interpretaciones, incluso algunos sectores han indicado que la intención de Petro sería estar más tiempo del establecido por la constitución en el poder. Sin embargo, el candidato dijo que nunca a hablado de reelegirse.



“Realmente lo que digo es absurdamente malinterpretado. Nunca he hablado de hacerme reelegir sino de calificar mi mandato de cuatro años como la construcción de la transición hacia la economía productiva y la sociedad del conocimiento”, indicó Petro en su cuenta de twitter.

En un acto de campaña, el pasado domingo, el candidato aseguró: “Algunos me dicen eso no puede hacerse sólo en cuatro años, ¿quiere usted reelegirse?, les acepto que no se puede hacer mucho de estos objetivos sólo en cuatro años, pero comenzamos poniendo los pilares fundamentales de la transición, de la transición económica, de la transición social, de la transición energética, de la construcción de una democracia multicolor”.