No se puede hacer mucho de estos objetivos solo en cuatro años: Petro

El candidato presidencial Gustavo Petro generó una nueva polémica tras una intervención desde la ciudad de Santa Marta. El aspirante del Pacto Histórico habló sobre sus propuestas de campaña y en medio de esto se refirió a los tiempos que se requerirían sacarlas adelante.



Inicialmente el candidato expuso algunos temas clave que, a su juicio, requiere el país y que aplicaría en caso de llegar al poder. “He pasado aquí por tres temas que quiero que se me comprendan muy bien: la economía productiva para la vida, la sociedad del conocimiento, la era de paz que debe comenzar en Colombia, es el camino, los objetivos, las banderas en el horizonte”,



Y segundos después lanzó una frase que ha generado algunas críticas: “Algunos me dicen eso no puede hacerse sólo en cuatro años, ¿quiere usted reelegirse?, les acepto que no se puede hacer mucho de estos objetivos sólo en cuatro años, pero comenzamos poniendo los pilares fundamentales de la transición, de la transición económica, de la transición social, de la transición energética, de la construcción de una democracia multicolor”, indicó el candidato presidencial.

Ante esto, el candidato del Equipo por Colombia, Federico Gutiérrez, se refirió a lo expresado por Gustavo Petro. Dijo que se compromete a entregar el poder, en caso de ganar la presidencia, en los cuatro años que establece la constitución.



“Yo sí le garantizo a los Colombianos que nuestro gobierno será de 4 años como lo dicta la Constitución”, indicó Gutiérrez.