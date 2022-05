“Yo no soborno testigos, los confronto”: Álvaro Uribe

Tres días después de conocerse la decisión de una juez de conocimiento de no acoger su petición de precluir el proceso que se adelanta en su contra por supuesto soborno a testigos y fraude procesal, el expresidente Álvaro Uribe Vélez se refirió a la decisión de la justicia.



El exmandatario leyó un documento en el que insistió en que nunca ha buscado testigos y que únicamente autorizó al abogado Diego Cadena a corroborar información que le llegaba.



“Nunca tuve la iniciativa de buscar un testigo, simplemente autoricé al doctor Diego Cadena para corroborar la información que me llegaba. No hay una sola prueba que pueda poner en duda esta afirmación”, indicó Uribe.



Además planteó que nunca buscó a Juan Guillermo Monsalve, principal testigo en su contra, ni tampoco a “Alias Caliche”.



“Nunca busqué a Juan Guillermo Monsalve. Fue Vicky Jaramillo quien me expresó que sabía que estaba arrepentido de la falsa acusación contra mi hermano y mi persona y que quería decir la verdad. Esto está acreditado ante la Corte, la Fiscalía y el Consejo de la Judicatura. Debió tenerse en cuenta que entre 2011, año de la declaración de Monsalve al Senador Cepeda, y principios de 2018 cuando recibí la información de Vicky Jaramillo, nunca busqué a Monsalve”.



Y agregó que “no hay una sola prueba de que mi persona, o a través del doctor Álvaro Hernán Prada, hubiera buscado a Caliche o a las otras personas de Neiva, con quienes no he tenido trato personal ni amistad, excepción hecha del doctor Hugo Tovar, quien falleció”.

El expresidente y exsenador también aprovechó en el documento que leyó este domingo, para cuestionar que no se hayan tenido algunos elementos que, a su juicio, muestran que Monsalve lidera un supuesto entramado.



“Deploro que el juzgado haya ignorado las alteraciones al reloj grabadora de Monsalve, ingresado a la cárcel con tal rapidez que permite colegir que Monsalve era autor del entramado. Deploro la falta de valoración a los mensajes de WhatsApp entre Caliche y Monsalve, que mostraban solamente lo escrito o dicho por una de las partes. Y también la pérdida de memoria del teléfono del Senador Cepeda”, señaló el expresidente.



Añadió que: “Yo no soborno testigos, los confronto. Yo no busco engañar a la justicia, cuando he tenido que denunciar a algún magistrado lo he hecho y de frente, por ejemplo, el magistrado César Reyes, ponente y escribiente de mi encarcelamiento, fue contratista de Juan Manuel Santos en el proceso de La Habana, del cual yo era uno de sus principales opositores. Para no hablar de otros temas”



En su declaración también manifestó que “los reclusos también acusaron a Monsalve de haberlos incitado a mentir contra nosotros”.