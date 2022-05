¿Qué hay que ver antes de Doctor Strange en el Multiverso de la Locura?

La fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel ha dejado grandes sorpresas, sin embargo, una de las más fuertes para los fanáticos resultó ser la apertura del mejor llamado 'Multiverso'.

Este concepto, que es muy popular en los cómics, tomó relevancia para adaptarlo al cine, no solo en una película sino en una trilogía completa (WandaVision, Spider-Man: No Way Home y Doctor Strange 2) para desarrollarlo con total libertad. De esta manera, Disney reveló los cuatro proyectos principales que usted tiene que ver antes de ir a cine a disfrutar Doctor Strange en el Multiverso de la Locura:

Doctor Strange: Hechicero Supremo > Las bases del personaje interpretado por Benedict Cumberbatch nos permite adentrarnos en la vida y obra de Stephen Strange y su talento natural para la magia.

Wandavision > La primera serie de Marvel, protagonizada por Elizabeth Olsen dejó claro que la fase 4 sería aún más grande y fuerte que la anterior. Wanda y Visión están trapados en una vida -al parecer perfectamente representadas- en programas televisivos de antaño. Ahí también conocemos a Monica Rambeau y a Agatha Harkness, además un primer acercamiento con el Darkhold, un libro de magia oscura que empieza a leer Wanda para traer a sus hijos de vuelta.

What If...? La serie en formato de animación nos muestra la vida en otros universos de personajes que conocemos. Por ejemplo, la agente Carter convertida en el Capitan América, una versión oscura de Dr. Stranger, y muchas más, explorando así el concepto de Multiverso.

Spider-Man: No Way Home > El cierre de la trilogía de Tom Holland como Peter Parker nos permitió ver el regreso de los Hombre Araña de otros universos (Tobey Maguire y Andrew Garfield), sin embargo al intentar ejecutar un hechizo para que todos olvidaran la identidad de Parker, Dr. Strange pierde el control y visitantes de otros mundos llegan a nuestra realidad.

Las consecuencias de todo esto las veremos en la secuela de Doctor Strange.