Paulo Londra insultó a Harry Styles

El cantante argentino Paulo Londra ha estrenado nuevas canciones, reactivando su carrera musical, en las ultimas semanas. Uno de sus lanzamientos más recientes fue 'PAULO LONDRA || BZRP Music Sessions #23', junto al productor Bizarrap.

La sesión de los argentinos se encuentra de número 2, en el 'Top Global' de Spotify, tras el cantante británico Harry Styles quien lidera la lista con su ultimo sencillo 'As it was'.

El productor celebró lo bien que el público ha recibido la nueva canción con una publicación en su cuenta de Instagram, donde escribió "estamos #2 del mundo en @spotify , no lo puedo creer, muchísimas gracias a todos".

Los fanáticos de Harry Styles comentaron la publicación, mencionando que Londra se encuentra ubicado después del cantante inglés. Debido a esta situación Londra realizó con comentario despectivo hacia el exmiembro de One Direction, lo que generó polémica en las redes sociales.

paulo londra y lit killah acaban de cavar su propia tumba se metieron con las gwords fans de harry styles 🙏🏼🙏🏼 pic.twitter.com/f8JY6ULgfJ — tom¡ (@badgyaItom) April 28, 2022