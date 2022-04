Lina Tejeiro enseña herida en el rostro causada por su perro

La reconocida actriz colombiana Lina Tejeiro le compartió a sus seguidores de Instagram una serie de videos en los que muestra una herida en su rostro, junto a su ojo y bajo la ceja.

Tejeiro afirmó que su perro Romeo, de raza Pomerania, la mordió y la rasguñó. "Miren lo que me pasó. Romeo me mordió, pero no es culpa de él. Él estaba dormidito, profundo, y yo me acerqué a darle un beso. Seguro no hice el ruido suficiente y de una me mordió; él ni siquiera se despertó, reaccionó directo a morder."

La actriz aclaró que la situación no paso a mayores y el perro no tuvo la culpa, además, ya se comunicó con su dermatóloga quien le receto una crema para evitar que se generen cicatrices.

Tejeiro actualmente se encuentra en grabaciones constantes para su canal de YouTube, que reactivo hace pocos días.