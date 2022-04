Farcpolítica: Pastrana y Betancourt dicen no tener pruebas contra Córdoba

La candidata presidencial Ingrid Betancourt y el expresidente Andrés Pastrana dijeron ante la Corte Suprema de Justicia que no tenían pruebas de los presuntos vínculos económicos o electorales entre las extintas FARC y la senadora Piedad Córdoba.

Ambos declararon en febrero pasado en el llamado caso de la Farcpolítica, por el que está siendo investigada en la Corte Suprema de Justicia, la ahora electa senadora por la lista del Pacto histórico.

En la diligencia que se cumplió en el despacho de la magistrada Cristina Lombana, se le preguntó a Betancourt si en su lugar de cautiverio escuchó que las Farc estuvieran apoyando económicamente a Piedad Córdoba, durante su gestión humanitaria para la liberación de secuestrados.

"No escuché que le dieran recursos, pero sí escuché múltiples veces que la consideraban parte de ellos. No sé si eso involucre apoyo económico. Esos eran los términos en los que se referían a ella", respondió.

"Yo nunca tuve ninguna prueba de eso, pero sí se hablaba de eso. En el Congreso se habla de muchas cosas, el Congreso es un sitio de chismes, también se decía que las Farc había apoyado a otros, pero como se decía que el paramilitarismo estaba apoyando a otros y el narcotráfico había apoyado a otros, esa era información confidencial de colegas que la compartían, pero que uno no tenía como comprobarlas", añadió.

Asimismo, la candidata manifestó que tampoco tenía pruebas sobre el apoyo electoral que haya hecho esa extinta guerrilla a Piedad Córdoba en las diferentes postulaciones al Congreso de la República.

“Yo no he conocido y no tengo pruebas de ello, pero de alguna manera eso se daba por hecho, es decir, las Farc tenían una diferencia, digamos, con los partidos legales comunistas del país”, indicó.

Señaló que “esos partidos trataban de independizarse de las Farc y para ellos eso implicaba un castigo en términos económicos. Entonces me imagino que estar con las Farc fue lo contrario, pero ahí sí es lo que uno piensa, dentro del marco de lo que uno conoce”.

Por último, el expresidente Andrés Pastrana respondió que “no tuvo conocimiento” sobre la supuesta relación que tuviera Piedad Córdoba con las Farc en su gobierno y tampoco cuando Ingrid Betancourt aseguró que la Senadora le ofreció presentarle a jefes de esa guerrilla, como a Manuel Marulanda, alias ‘Tirofijo’.