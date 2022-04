MinDefensa: "Fuerza Pública y Ejército no son enemigos de los putumayenses"

El ministro de Defensa, Diego Molano, asistió a una Audiencia Publica en el Putumayo, por el reciente operativo militar en el que fueron asesinadas 11 personas, el pasado 28 de marzo. En esta audiencia, citada por la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, el ministro afirmó que “hay que tener claridad de quienes son los enemigos de los Putumayenses, no es la Fuerza Pública, no es el Ejército, no es la Armada Nacional; son estos grupos armados organizados […] lamentamos que cualquier colombiano muera en estos procedimientos”.

A su vez, dijo que como Fuerza Pública tienen la responsabilidad de determinar si “esos 11 muertos en desarrollos de operaciones tenían relación con la estructura o participaron de las hostilidades”, y será la Fiscalía General de la Nación quien determine esas relaciones que podrían existir.

Reiteró el jefe de cartera que este operativo militar tenia un propósito que fue planeado y operado específicamente para afectar a un objetivo delincuencial y que las investigaciones se están adelantando en colaboración con las autoridades. “Tengan la certeza que esta operación la hicimos y la desarrollamos con el propósito de reforzar la seguridad y desarticular las bandas criminales”, dijo.

Cabe resaltar que el ministro de Defensa fue citado a un debate de moción de censura el 26 de abril en la Plenaria de la Cámara, por partidos de la oposición. Por su parte, Molano aseguró que asistirá y dará explicaciones concretas sobre este operativo militar.