Firmas encuestadoras reflexionan sobre el papel de las encuestas en elecciones

Directores y presidentes de las principales firmas encuestadoras se reunieron en la Universidad Externado para conversar sobre el papel de las encuestas en los comicios electorales y la influencia de sus resultados.

En el conversatorio se profundizó en la incidencia de las encuestas sobre el favorecimiento de candidatos y si son confiables para dar resultados a los colombianos. A este encuentro asistieron Martín Orozco (Invamer), César Caballero (Cifras y conceptos), Oswaldo Acevedo (YanHass) y Carlos Lemoin (Centro Nacional de Consultoría).

Según César Caballero, "los medios regionales no pueden hacer encuestas; no tienen para poder pagar lo que vale un trabajo bien hecho, de manera que ahí también habría una reducción muy importante de la cantidad de encuestas”.

Los panelistas también discutieron sobre si habrá un ganador en primera vuelta presidencial el próximo 29 de mayo. “En ese momento Petro está un poco por encima del 40% en primera vuelta; eso ha cambiado mucho, porque ya ocurrieron las consultas del 13 de marzo. He visto en las encuestas de los colegas, que efectivamente el candidato Federico Gutiérrez viene creciendo, y recuerde que que la primera vuelta no es hoy, falta todavía un poquito más”, afirmó Martín Orozco, de Invamer.

Para Oswaldo Acevedo, de YanHass, “la dinámica de esta elección presidencial ha sido impresionantemente rápida. Habrán visto que las noticias sobre Petro cambian todos los días, siempre hay cosas nuevas y los medios lo enfocan de una manera tan grande que eso le ha ayudado mucho a él desde el punto de vista de que él hace campaña presidencial hace 6 años, todos los días en los medios, y todos los días con alguna noticia nueva”.

Las directores advirtieron que hay que tener cuidado con los sondeos en las redes sociales, porque no representan una gran muestra, y su origen no es claro, ni transparente. “Este es también un llamado porque nosotros estamos dispuestos a cumplir con la ley, y lo hacemos, pero no debe ser solamente para nosotros, también para los que están generando información, muchas veces con intenciones detrás. Las reglas tienen que ser para todos” afirmó Martín Orozco.

Estas organizaciones son las que hasta ahora han estudiado el comportamiento de las elecciones y de los votantes respecto a las próximas elecciones presidenciales.