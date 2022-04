Team Ineos revela imágenes inéditas de la recuperación de Egan Bernal

"Que me esperen ahí porque voy a volver", fue una de las principales frases que deja el emotivo documental publicado por el Team Ineos Grenadiers sobre la recuperación de Egan Bernal. El colombiano relató los momentos posteriores al accidente contra un bus en Gachancipá, el apoyo de su familia y dio detalles de los momentos difíciles.

Respecto a cómo vivió los primeros instantes del accidente y lo que pensó, dijo: "En un momento estaba a 62 kilómetros por hora y al otro segundo estaba tirado en el piso. Lo único que sentía era que no podía respirar. Cuando llegó el doctor tuvieron que enderezar el fémur porque se había roto y, para que dejara de sangrar internamente, pues me tuvo que acomodar el fémur ahí en la carretera, yo tirado en la autopista. Obviamente fue el dolor más teso que he tenido en mi vida. Pero eso me salvó la vida".

Por su parte, comentó que solo se dio cuenta de la gravedad del asunto cuando llegó a la Clínica, donde tuvo que ser intervenido debido a las múltiples fracturas con las que llegó.

"Supe lo grave que había sido fue cuando ya había pasado todo, cuando ya me desperté (en el hospital). Ahí en ese momento me empezaron a contar lo que había pasado, pero digamos que en sí, yo no tuve que vivir esa angustia de saber que iba a entrar a cirugía y que podía perder la movilidad", relata en el documental.

Asimismo, agradeció a los que estuvieron cerca de él en la recuperación: "Las personas que estuvieron, que realmente me vieron en la camilla, las que me vieron quejarme por dolor, que me paladeaban, que incluso me cambiaban el pañal y me limpiaban cuando iba al baño, esas pequeñas cositas las voy a recordar por siempre", dijo emotivamente el colombiano.

Entre tanto, tras mencionar que el mejor día de su vida fue en la rodada virtual "Ride with Egan", dio señales de esperanza de su regreso a la competencia.

"Decirles que gracias y que hay Egan para rato, que espero volver a competir, que me esperen ahí porque voy a volver", concluyó.