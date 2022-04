MinSalud, citado a control político por no reglamentar ley de comida chatarra

Fue citado a debate de control político el ministro de salud Fernando Ruiz en la Comisión Séptima por no reglamentar el etiquetado frontal de alimentos. El Congreso de la República ordenó al Gobierno Nacional, en un plazo máximo de un año que reglamente lo establecido en esta ley. Sin embargo, han pasado más de 9 meses desde que se aprobó y el Gobierno no lo ha hecho.

Esta ley ordena que se adopte el modelo de etiquetado que tenga la mayor evidencia científica para que no haya conflicto de interés. Este modelo, según académicos y organizaciones, es el modelo hexagonal de advertencia, un modelo que se usa en más de 20 países del mundo.

El congresista Mauricio Toro dijo que “el Gobierno está dilatando, dando mensajes erráticos para que se adopte un etiquetado contrario a la ley, confuso y poco efectivo, haciéndose el de la vista gorda, frente a lo que ordena el Congreso lo cual de por sí ya es grave”.

Por el contrario, en una resolución expedida por el ministro, propone un etiquetado en forma circular, que habla de altos y no de excesos y está rodeado de símbolos, colores y dibujos, lo cual, según expertos, genera confusiones al consumidor.

La estrategia No Coma Más Cuento ha emitido desde el 2017, 5 mensajes para buscar implementar estas medidas recomendadas ya que muchas bebidas y comida tienen exceso de azúcar, sodio o grasas saturadas y no están debidamente etiquetados. Hasta el momento el ministro no se ha pronunciado sobre esta citación y se espera que lo haga en las próximas horas.