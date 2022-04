Jada Pinkett Smith dice que nunca quiso casarse con Will: “Me forzaron”

A raíz del escandalo en la edición número 94 de los premios Óscar, protagonizado por Chris Rock y la pareja conformada por Jada y Will Smith, han resurgido viejos testimonios y escándalos que involucran a los actores.

Como aquella vez en 2018 cuando en medio de una entrevista en su programa ‘Red Table Talk’ Jada confesó en frente de su madre (Adrienne Banfield-Norris) y su esposo (Will Smith): “Nunca quise casarme con Will, me forzaron y fue horrible”.

“Estaba muy presionada, -continuó- era una actriz joven, estaba embarazada y no sabía qué hacer, pero nunca quise casarme”.

Durante el programa Jada le dijo a su madre que había sido ella quien los obligó a contraer matrimonio: “Lo hicimos porque ‘Gammy’ estaba llorando. Era como si ella nos dijera: tienen que casarse”.

Al respecto, Will dijo que casarse era algo que había esperado durante mucho tiempo y la madre de la actriz aseguró no recordar que ella se hubiera opuesto al matrimonio.

Sin embargo, luego de 25 años de una turbulenta relación, marcada por infidelidades y periodos en los que decidieron “abrirla”, la pareja continúa unida, manteniendo una de las familias mas famosas de todo Hollywood.