Daddy Yankee: qué significa la cabra usada en la portada de su último disco

Ramón Luis Ayala Rodríguez, más conocido en la industria musical como Daddy Yankee anunció en días pasados su retiro tras más de 20 años de carrera musical, consolidándose como uno de los exponentes más fuertes del reggaetón.

Como es de conocimiento general, el artista realizará una gira mundial que pasará por Colombia en Bogotá, Medellín, entre otras ciudades.

Así las cosas, ‘Legendaddy’ fue el nombre escogido para su último trabajo discográfico que salió a la venta el pasado 30 de marzo, y que tendrá la participación de artistas como Bad Bunny, Rauw Alejandro, Myke Towers, Becky G, Natti Natasha, Pitbull, entr otros.

LA DUDA SOBRE LA PORTADA

Más allá del retiro del cantante, también fue tendencia el animal escogido para la portada del disco. Se trata de una caba de color blanco con algunas heridas y las letras G.O.A.T. A simple vista podrían no tener mayor relevancia, sin embargo, el acrónimo hace referencia a "greatest of all times", que en español significa “El mejor de todos los tiempos”.

En el campo del deporte, con Lionel Messi y Cristiano Ronaldo a la cabeza, también se ha hecho viral esta expresión, dado su enorme talento en el campo del juego.