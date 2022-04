Cuatro ciudades colombianas en el top 50 de las más violentas del mundo

Como cada año, el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal de México presentó su informe sobre el Ranking de las 50 ciudades más violentas del mundo durante el 2021. En el documento México es el epicentro de la violencia y Colombia tiene cuatro ciudades en el listado.

En el informe se tienen en cuenta las tasas de homicidios en las ciudades por cada 100.000 habitantes y bajo ese parámetro se determinó que Zamora (Michoacán, México) es la ciudad más violenta con una tasa de 196,63 homicidios por cada 100.000 personas. A su vez, México tiene 18 ciudades en el listado.

Cuatro colombianas

En la lista hay cuatro ciudades colombianas, la primera en aparecer es Buenaventura (puesto 13) con una tasa de 59.33 homicidios, le sigue Cali (puesto 24) con una tasa de 52.24, en el lugar 31 está Palmira con una tasa de 43.23 y la cuarta ciudad es Cúcuta (puesto 46) con una tasa de 33.42 de homicidios por cada 100.000 habitantes.

En el informe hay 11 ciudades brasileñas, 7 estadounidenses, 2 hondureñas y otros países como Puerto Rico, Haití, Ecuador y Jamaica tienen una sola ciudad. Si bien en el listado no aparece Venezuela, esto no es porque no haya violencia sino porque los autores resaltan que no hay forma de medir los homicidios.