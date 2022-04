¿Cómo reaccionó Maleja ante el beso de Tatán y Aída Morales?

La actriz y participante del reality televisivo 'MasterChef' sorprendió a los televidentes cuando sorpresivamente le dio un beso a su compañero Tatán Mejía. El momento sucedió cuando los participantes pasaron frente a los jueces para evaluar su plato.

El motociclista sorprendido dijo "¡Ay! Se me acabó el matrimonio", pensando en su esposa la actriz y presentadora Maleja Restrepo.

Restrepo reacciono de buena manera frente a la situación, en sus historias de Instagram compartió el momento con un jocoso comentario.

En el video donde se ve a Tatán en la habitación de la pareja, donde le dijo "como usted se picoteó a Aída, me hace el favor y levanta la toalla; me deja dormir en el lado que yo quiera y, fuera de eso, me hace el favor y mañana me trae el café como a mí me gusta, no como a usted le gusta, sino como a mí me gusta. Y de ahora en adelante pilas con los pelitos (de la barba, al momento de afeitarse en el lavamanos), ¿Listo?".