Estas son las leyes restrictivas en auge en EE.UU.el país de las libertades / ()

Desde la prohibición de la enseñanza en colegios sobre el racismo histórico y moderno en Estados Unidos hasta la celebración del proyecto de ley 'No digas gay', que impide dar lecciones sobre orientación sexual a niños, el país de las libertades comienza a tener unas marcadas restricciones principalmente en el sistema educativo, especialmente en temas espinosos para los estadounidenses conservadores, que también incluyen medidas populares como la ampliación en el derecho al porte de armas, la restricción de los derechos electorales a minorías y la prohibición del aborto en sus territorios.

Comencemos un recorrido por los estados con gobiernos que lideran controvertidas medidas, en contravía de algunas enmiendas de la Constitución.

Florida:

Gobernada por el republicano Ron DeSantis celebró recientemente la firma del proyecto de ley "Don't say gay" que dice que la orientación sexual o identidad de género no puede enseñarse en el jardín infantil hasta el tercer grado, o de una manera que no sea apropiada para la edad o el desarrollo de los estudiantes. Aunque la legislación no aclara cual es esa edad adecuada para enseñar parámetros sobre orientación sexual e identidad de género, críticos aseguran que la ambigüedad del lenguaje en el proyecto de ley, supone que la restricción podría extenderse a más grados escolares.

Texas:

Gobernado por el republicano Greg Abbot lidera varias medidas restrictivas. Además de la prohibición del aborto, a partir de la sexta semana de gestación, sin excepción para casos de violación e incesto. El estado sureño también encabeza, proyectos de ley que permite para quienes poseen legalmente un arma de fuego, portarla abiertamente en público sin obtener un permiso o capacitación previa. Estados como Iowa, Tennessee, Montana, Utah y Wyoming aprobaron esta misma legislación. Actualmente en 40 estados de 50, las personas pueden llevar rifles semiautomáticas cargados, sin problemas y solo 5 estados prohíben el porte de armas cargas, y los demás estados requieren permisos.

Ohio:

Estado gobernador por el republicano, Mike DeWine, presentó un proyecto de ley que prohíbe la enseñanza sobre la "teoría crítica de la raza", pues afirma que son ideales radicales que culpan a las personas blancas de ser racistas y opresores y califican a todas las personas negras de víctimas. Asegura que esta teoría sirve para adoctrinar a los niños y trabajadores federales. Esta medida también ha sido replicada por estados como Idaho. Oklahoma, Tennessee, Texas, Iowa, Arizona y Carolina del Sur.

Respuesta de la Casa Blanca:

Frente a esta medidas la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, afirmó que "estamos viendo que los líderes republicanos toman medidas para regular lo que los estudiantes pueden o no leer, lo que pueden o no aprender y, lo que es más preocupante, quiénes pueden o no ser", dijo Psaki.

Ahora el voto está bajo la lupa de los republicanos, estados como Texas, Florida, y Georgia han creado unidades especializadas en la policía para vigilar e investigar denuncias de posible fraude electoral, a puertas de las elecciones de medio término de 2022. Wisconsin incluso intentó crear un nuevo distrito de votación para negros, una medida que fue bloqueada por la Corte Suprema de Justicia.