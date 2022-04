Fans de Coldplay en Colombia solicitan a Ocesa segunda fecha de concierto /

Coldplay regresa a Colombia en septiembre 17 del 2022. Para este concierto la venta de boletas fue el pasado 15 de diciembre del 2021, no obstante, de inmediato se agotaron, puesto que la banda no está en el país desde el 2016.

La gira conocida como Music of the Spheres World Tour comenzó el pasado 18 de marzo en Costa Rica y ante la gran acogida que ha tenido, los artistas anunciaron nuevas fechas en algunos países. Sin embargo, Colombia no ha sido tenida en cuenta para un segundo día de concierto.

La anterior, provocó que los fans de la banda hayan solicitado a Ocesa la organización de un segundo día de concierto, puesto que muchos fanáticos se quedaron sin su boleta. Por el momento, los seguidores de Coldplay están a la espera de noticias positivas.