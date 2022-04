Funcionaria judicial no prendió cámara en audiencia por estarse bañando /

Un episodio que durante los aislamientos por coronavirus se vio mucho fue el de pequeños incidentes con cámaras web en plataformas como Meet, Teams, Zoom o Skype; una funcionaria judicial argentina no escapó al escarnio público, por estar haciendo otras cosas en medio de un juicio.

En medio de un alegato de un abogado, la funcionaria lo interrumpió sin previo aviso, por lo que el juez afirmó que no la veía y le solicitó que prendiera la cámara.

“No la veo, no la veo. Tiene que poner la pantalla (la cámara)”, le respondió el juez cuando la funcionaria interpeló al abogado.

A lo que ella le dijo inmediatamente: “Estoy con el toallón porque me acabo de bañar. ¿Le molesta por esta vez no verme la cara? Me la voy a sacar cuando me termine de bañar”.