“Aquí me siento como en casa”: Alfonso Prada sobre llegada a la campaña Petro

El candidato presidencial, Gustavo Petro, anunció este miércoles que Alfonso Prada, quien se desempeñó como exdirector del Sena y secretario de general de la Casa de Nariño durante el Gobierno de Juan Manuel Santos será su jefe debate.

Tras el anuncio, Alfonso Prada indicó que deja la “comodidad” de su oficina “dejo la comodidad con la familia para dedicarnos estos 53 días a trabajar, Francia lo decía hace unos minutos, sabrosura, con entusiasmo, con mucha alegría, lograr trasmitirle al país que aquí hay dos modelos que se enfrentan, uno de ellos, interpreta, en mi opinión, a la mayoría de los colombianos”.

También se refirió a la extrañeza que han mostrado algunos sectores por su decisión de llegar a la campaña de Petro.

“Les digo que aquí me siento como en casa, defendiendo los ideales históricos que hemos defendido, pero aquí me siento con quienes son responsables de que haya un camino hacia la paz y a la justicia social en Colombia; aquí me siento, Gustavo, sin temores, a mí si no me meten el cuentico del miedo de que Gustavo es un salto al vacío, porque ha demostrado en 30 años, con críticas y con aciertos, con gustos y disgustos, nadie puede decir en este país que Gustavo en esta vida, no sólo contribuyendo a lo que es la Constitución Política de Colombia y sus instituciones, a la Paz de Colombia con su vida entera, no ha sido uno de los colombianos que con su vida por la justicia social y por el desarrollo colombiano”, manifestó Prada.

El exdirector del Sena además indicó que su llegada a la campaña de Petro, no significa un apoyo del expresidente Santos al líder de la Colombia Humana.

“Al presidente Santos hay que dejarlo quietico, él está dictando clases en la Universidad de Columbia en New York, llega por allá, seguramente, a finales de abril, de tal manera que no va a estar en la etapa más dura de la campaña. Como no ha estado durante los últimos cuatro años como protagonista de la política del día a día, no se ha metido en la política electoral, ha sido leal a su compromiso de mantenerse al margen y disfrutar su familia, sus nietos y hoy su docencia universitaria en el el mundo entero”, indicó Prada.