Juan Manuel Galán habla sobre apoyo de Negret a campaña de 'Fico' Gutiérrez

El exdefensor del pueblo y entonces candidato al Senado por el Nuevo Liberalismo, Carlos Negret, anunció este martes su adhesión a la campaña de Federico Gutiérrez. Esa decisión generó la reacción de Juan Manuel Galán, quien hoy se desempeña como director nacional de la colectividad.



Galán manifestó a través de las redes sociales que esa no es la posición oficial del Nuevo Liberalismo.



“Todo aquel que no siga la línea de los compromisos del @NvLiberalismo con la Coalición de la Esperanza y @Sergio_Fajardo, no puede reclamar vocería ni representación alguna de nuestro Partido”. Y añadió que “el @NvLiberalismo y todo aquel que sea militante, directivo o haya participado como candidato tiene el deber de contribuir a llevar a @Sergio_Fajardo a la presidencia”.

De igual forma manifestó que los órganos internos del Partido Nuevo Liberalismo evaluarán se encargarán de analizar la decisión de Negret.



“El Tribunal de Garantías del @NvLiberalismo evaluará la conducta de Carlos Negret y se pronunciará según los estatutos y el Acuerdo de Coalición suscrito por el Partido”, agregó Galán



Según explicó Federico Gutiérrez, Carlos Negret será el coordinador de derechos humanos de su campaña presidencial.