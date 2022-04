Carlos Negret se une a campaña presidencial de Federico Gutiérrez

El candidato presidencial Federico Gutiérrez sumó un nuevo apoyo a su aspiración. El ex defensor del pueblo, Carlos Negret, quien fue candidato al Senado por el Nuevo Liberalismo, anunció su adhesión a la campaña del exalcalde de Medellín.



“Los derechos humanos son muy importantes para mí, son muy importantes en nuestra campaña y serán muy importantes en nuestro gobierno. Carlos Negret entra a partir de este momento a integrar este equipo de campaña, pero con un rol fundamental, a través de los temas programáticos en derechos humanos, de víctimas, de minorías; pero también a jugar un papel fundamental en la coordinación de derechos humanos en la campaña…”, indicó Federico Gutiérrez.



Carlos Negret al ser consultado sobre el por qué no apoyó a Sergio Fajardo y sí a Federico Gutiérrez, indicó que se siente mejor en la campaña de Gutiérrez.



“En esta campaña me siento más cómodo, me siento que conozco de tiempo atrás a Federico y como lo dije en mis palabras, en la diversidad tenemos que construir un nuevo país y el problema de este país son los derechos humanos, es la Colombia vulnerable, es la Colombia olvidada. De modo que vamos trabajar por la democracia y vamos a trabajar para que Federico y el doctor Lara lleguen a la Presidencia de la República”, manifestó Negret.



Negret aseguró que reconoce en Federico Gutiérrez y Rodrigo Lara tres principios para gobernar el país: empatía, trabajo en equipo y tolerancia.