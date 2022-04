Edwin Cardona está recuperado y apunta para reaparecer en Copa Sudamericana

Una larga lesión muscular en el bíceps femoral derecho ha impedido que Edwin Cardona tenga una temporada con regularidad en Racing de Avellaneda. No obstante, el colombiano ya se encuentra recuperado y podría hacer su reaparición en el equipo de Fernando Gago, su excompañero en Boca Juniors.

El volante de 29 años, inició jugando los tres primeros partidos que tuvo el conjunto de El Cilindro, de hecho, ante Defensa y Justicia anotó de penal y contra Argentinos Juniors realizó una asistencia de gran calidad para el gol de Javier Correa.

Sin embargo, en dicho partido, el antioqueño tuvo que ser sustituido en el entretiempo por una molestia en su bíceps femoral derecho. Dos juegos más tarde, reapareció ante Talleres de Córdoba como titular, pero nuevamente tuvo que salir reemplazado.

Desde entonces, Cardona se ha perdido cuatro partidos con Racing, que se ubica liderando el Grupo A de la Liga Argenina con 18 puntos, por delante de River Plate.

No obstante, el futbolista colombiano ya se encuentra entrenando con normalidad y su técnico, Fernando Gago, confirmó que podría reaparecer ante River Plate de Uruguay en el primer partido de la Copa Sudamericana este jueves. No obstante, no será inicialista.

Racing comparte el Grupo B junto a Melgar, River Plate y Cuiabá. Es de mencionar que solo el que ocupe el primer puesto avanzará a los octavos de final de dicha competición.