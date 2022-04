Egan Bernal: "Sería irresponsable de mi parte dar una fecha de regreso"

Egan Bernal realizó una carrera virtual (Ride with Egan) que contó con la participación de sus seguidores. A su vez, mientras se encontraba en una bicicleta estática, iba respondiendo las preguntas que le hacían sobre su recuperación, luego del lamentable accidente que sufrió en enero cuando en un entrenamiento se estrelló con la parte trasera de un bus.

Entre tanto, el ciclista del Ineos se refirió a cómo ha sido ese proceso de recuperación, así como resaltó el apoyo que ha tenido por parte de sus seguidores y en especial de su familia y amigos.

Le puede interesar:

"Hay mucha gente que me recuerda lo que pasó. Mi familia y mi grupo de trabajo me piden que le haga suave, que no hay ninguna presión. Yo los entiendo, pero siento que el cuerpo me deja. No voy a ser tonto de exprimir el cuerpo más de lo que deja porque sería retroceder semanas en la recuperación, pero siento que el cuerpo me deja y haré todo lo que pueda, siguiendo las indicaciones de los expertos. Me siento más enfermo caminando, que me toca con bastón, que sobre la bicicleta", fue una de las primeras palabras que dijo el pedalista de 25 años.

Humildad, un gran aprendizaje de la situación

"Nunca he cuestionado por qué a mí, he sido agradecido con Dios de esta situación y a cierto punto de ponerme esta prueba, de ponerme los pies en la tierra y decirme ‘usted es humano, tiene mucho por aprender’ y puedo sacarle cosas positivas a lo que me está pasando. La gente dice que los años pares son jodidos para usted. Son lecciones de vida y hay que aprender a llevarlos con humildad y saber que si esto le puede pasar al vecino, porque no a mí. Uno ve eso muy lejano, pero es una lección de humildad y hay que aprender a llevarlo, hay que pasar la página".

Lo que le dirán cuando llegue por primera vez al pelotón

"Más que miedo sería tal vez cierto respeto, porque la primera vez que monté con Jacobsen, fue como usted después de eso, estar acá, le daban la mano a uno. Pero eso es una carrera y ya después cada uno va en su cuento".

Regreso oficial a las competencias

"No tengo fecha. Es muy complicado en este momento dar una fecha y sería irresponsable de mi parte, ponerme una presión innecesaria, el equipo, mi familia, todo el mundo me va a tener paciencia y si vuelvo a competir este año bien, si es el otro no pasa nada. Cada día que salga a carretera intentaré hacerlo de la mejor manera, Voy a presionar lo más que pueda hasta que me sienta listo, pero va a pasar un poco de tiempo hasta que eso pase"

Fue frustrante estar en la cama sin poder moverme con dolor y ver a esa gente allá partiéndose. No sirvo para eso, prefiero no mirar, enfocarme en lo mio

Agradecimientos a los seguidores por el apoyo

"Es algo importante. Antes de salir del hospital, llegaba la señora del aseo y me decía 'ayer hicimos un rosario en su nombre'. Es algo que impacta que una persona que no he visto en mi vida y está orando por mí, para mí es muy chevere. Así como esa persona hubo muchos que enviaron su buena energía y sirvieron mucho".

"Darles gracias por estar pendientes, como lo dije antes esa buena energía sirvió muchisimo, de cierta forma me he sentido respaldado, por eso la recuperación ha sido rápida, tengo una motivación extra para mejorarme, es sentir que puedo motivar a muchas personas, en especial a los niños, le agradezca todas las personas que enviaron la buena energía. Sin mi familia y mis amigos no estaría acá"