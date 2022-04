¿Edición de trinos? La función de Twitter que crearía polémica

Con el tiempo, Twitter ha creado varias nuevas herramientas para mejorar las experiencias de los usuarios. Ahora, están trabajando en una que da mucho de qué hablar.

Aunque algunos usuarios lo habían pedido, otros mencionan que es mejor que no se pueda. Así las cosas, Twitter confirmó que se encuentra trabajando en la edición de trinos y generó varias reacciones.

"We are working on an edit button", dice la cuenta de Twitter oficial. Estamos trabajando en un botón de edición, en español.

Ante esto, usuarios mencionaron que esto ayudaría a desinformación, así como a cambiar lo que dicen las personas sobre ciertos temas. Otros, por su parte, están de acuerdo. ¿Llegará pronto?