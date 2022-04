Así será el XVII Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá en 2022

Con 24 obras que tendrán numerosas funciones en por lo menos 13 salas de teatro de Bogotá comienza el XVII Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá – FITB. El certamen teatral se realiza del 1 al 17 de abril.

Lia Heenan, codirectora del comité de transición del FITB, explicó en CARACOL RADIO que en esta oportunidad cuentan en la programación con 19 obras colombianas y seis extranjeras. Para esta edición regresa 'Carpa cabaret' que tendrá al Movistar Arena como el lugar para las actividades musicales en la Discoteca Amazona.

Para esta edición el país invitado de honor es Estados Unidos que trae la obra "The Song of the North". Los planes de los organizadores de FITB es que las actividades teatrales se prolonguen durante el 2022, por eso algunas obras estadounidenses, que en la actualidad están de temporada, posteriormente se presentarán en Colombia.

Además de Bogotá, durante los próximos meses habrá teatro de calle en ciudades como Villavicencio, Barranquilla y Cali. Lia Heenan enfatizó que con el FITB quieren insistir en que "siempre debe haber teatro en la vida de las personas, entonces durante todo el año vamos a tener muchas sorpresas para todos los colombianos, tanto en Bogotá como en otras ciudades" afirma la codirectora del comité de transición del FITB.

Garantizan que en por lo menos seis localidades de Bogotá habrá obras de sala, mientras que en las 20 localidades se verá teatro callejero del FITB. Toda la programación de esta edición se encuentra en www.festivaldeteatro.com